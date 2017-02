Gisele Bündchen: So süß gratuliert sie ihrem Tom Brady zum Super-Bowl-Sieg

Nach dem Super-Bowl-Sieg: Tom Brady bekommt von seiner Frau Gisele Bündchen einen Kuss zum Sieg und eine Runde Knuddeln von seiner Tochter Vivian (© Getty Images)

Supermodel Gisele Bündchen kann stolz sein auf ihren Tom Brady: Gestern führte der Footballer seine Mannschaft, die New England Patriots, beim Super Bowl zum historischen Sieg und wurde danach von seiner Familie mit Küssen überschüttet.

Wer gestern hierzulande lang aufgeblieben ist, konnte sich das packende Spiel zwischen den New England Patriots und den Atlanta Falcons beim Super Bowl anschauen. Gewonnen haben die New England Patriots das Match und Quarterback Tom Brady (39) holten damit seinen fünften Titel. Der Ehemann von Topmodel Gisele Bündchen (36) hatte also allen Grund zum Feiern.

Nach dem Sieg wurde der Einsatz des Footballers auch von seiner Familie auf niedliche Art und Weise belohnt. Die gemeinsame Tochter des Paares, Vivian (4), kletterte auf den Arm vom Papa und seine schöne Ehefrau Gisele gratulierte ihrem Tom Brady mit einem liebevollen Kuss. Süßes Detail: Vivian feuerte ihren Papa in einem Trikot mit seinem Namen und seiner Nummer 12 an.

Wir gratulieren Tom Brady und seiner Mannschaft zum Sieg und freuen uns über so niedliche Bilder seiner Familie.