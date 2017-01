Giovanni Zarrella: „Der Star steht nicht auf der Bühne, sondern steht im Publikum“

Giovanni Zarrella und Michael Betzner-Brandt (© Markus Gerwinat / other)

Ab morgen gehen Giovanni Zarrella und Michael Betzner-Brandt mit „YouSing – Du bist der Chor“ auf Tour. Im Interview mit „Promipool“ verraten die beiden, was das Publikum bei diesem einmaligen Event erwarten wird.

Bei „YouSing - Du bist der Chor“ stehen Sänger Giovanni Zarrella (38) und Chorleiter Michael Betzner-Brandt (44) mit einer Live-Band auf der Bühne und das Publikum ist der Chor. Die Songtexte werden auf einer Leinwand eingeblendet und somit kann jeder mitsingen. Jede Stimme wird zum wichtigen Teil des großen Chors. Welche Songs gesungen werden, wird vorher in der jeweiligen Stadt abgestimmt.

Giovanni Zarrella verrät im Interview mit „Promipool“, was so besonders an „YouSing“ ist: „Der Star steht nicht auf der Bühne, sondern steht im Publikum. Der Star bist du! Kommt zu ,YouSing‘. Hier bei uns kommt jeder aus sich raus. Wir holen die Leute ab und nehmen sie mit auf eine musikalische Reise.“

Michael Betzner-Brandt ist ein sehr erfahrender Chorleiter und erklärt auf was es beim Singen ankommt: „Jeder kann singen. Und bei ,YouSing‘ kann man auch andere Töne singen. Töne, die zur eigenen Stimme passen. Je vielstimmiger, desto besser. Da findet jeder einen Platz. Man kann mitmachen, fällt aber nicht heraus. Man wird eher von den anderen, vom Klang und von der Musik getragen. Das ist ein schönes Gefühl.“

Giovanni Zarrella macht schon seit vielen Jahren Musik, doch „YouSing“ ist für ihn komplettes Neuland: „Es ist eine neue Erfahrung. Etwas Besonderes. Sicherlich hat noch niemand so etwas in Deutschland gemacht und ich bin stolz, dass die Wahl auf mich gefallen ist.“

„YouSing – Du bist der Chor“-Tour

26.01.2017 - Hamburg, Mehr! Theater

04.02.2017 - Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

05.02.2017 - Nürnberg, Meistersingerhalle

06.02.2017 - Stuttgart, Liederhalle, Hegelsaal

08.02.2017 - Frankfurt, Jahrhunderthalle