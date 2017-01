Gina-Lisa Lohfink: So sah sie vor 10 Jahren aus

Mit blondierter Mähne wurde die ehemalige GNTM-Kandidatin bekannt (© Getty Images)

Gina-Lisa Lohfink ist einem breiten Publikum durch ihre Teilnahme an Heidi Klums Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ bekannt geworden. Die heute brünette Dschungelcamp-Kandidatin sah aber zu diesen Zeiten noch ganz anders aus als heute.

XXL-Sonnenbrille, brünette Haare – das ist der heutige Look von Gina-Lisa Lohfink (30). Auf früheren Fotos zeigt die Ex-Freundin von Marc Terenzi (38) aber auch noch eine andere Seite von sich. Bei dem Schönheitswettbewerb „Queen of the World“ im Jahr 2007 strahlte die damals 21-Jährige im goldenen Badeanzug, mit noch blonder statt brünetter Mähne und intensiv geschminkten Smokey Eyes. Ein Look, den die gelernte Arzthelferin heute vermutlich nicht mehr so tragen würde.

Nach ihrem zwölften Platz bei der dritten Staffel von „Germany's Next Topmodel“ war die Hessin auch in anderen TV-Formaten wie einem Adels-Special von „Das perfekte Promi-Dinner“ zu sehen und hatte einen Gastauftritt bei „Gülcan und Collien ziehen aufs Land“. Ab dem 13. Januar ist die freche Blondine in der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ auf RTL zu sehen.