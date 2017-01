Gina-Lisa Lohfink: Das ist ihr aktueller Beziehungsstatus

Gina-Lisa ist wieder zu haben (© Eibner Europa / imago)

Model Gina-Lisa Lohfink und ihr Freund Emir Kücükakgül haben sich getrennt! Nachdem es immer wieder Spekulationen über den derzeitigen Beziehungsstatus der begehrten Blondine gab, ist jetzt klar: Die beiden haben bereits vor dem Dschungel Schluss gemacht.

Gina-Lisa Lohfink (30) sorgte im Dschungelcamp mit ihrem Liebes-Chaos für viel Verwirrung bei den Zuschauern vor dem Fernseher. Eigentlich hieß es, das Model sei in einer Beziehung mit Emir Kücükakgül (22). Doch andererseits war die 30–Jährige seit Tag eins im Dschungel in Flirt-Laune. Vor allem zwischen Alexander Keen (34) aka „Honey“ und Gina-Lisa knisterte es immer wieder gewaltig.

Schließlich sprach Gina-Lisa mit ihren Dschungelkollegen über ihr unglaubliches Pech mit den Männern. Dabei gestand sie, dass sie sogar schon geschlagen wurde. Emir wollte mit dieser Aussage nicht in Verbindung gebracht werden und sagte nun gegenüber der „Bild“: „Ich wollte ­Gina einen Gefallen tun und immer gut über sie reden. Der Dank sind wahrscheinlich Lügen. Ich habe vorm Dschungel Schluss gemacht. ­Direkt als sie in Australien ­gelandet ist.“

Diese harten Worte hören sich tatsächlich nach einem endgültigen Liebes-Aus an. Doch es scheint, als hätte Gina-Lisa in „Honey“ bereits Ersatz gefunden. Der 34-Jährige und die Blondine genießen immer öfter romantische Stunden am Lagerfeuer... Wir sind gespannt, was sich zwischen beiden noch so tun wird. Oder ob es doch vielleicht ein Liebescomeback mit Marc Terenzi (38) geben wird?