Gil Ofarims Bruder Tal: Sie sehen aus wie Zwillinge

Tal und Gil Ofarim im Jahr 2010 (© Weißfuß / imago)

Gil Ofarim ist nicht nur ein toller Sänger, sondern auch ein echter Frauenschwarm. Doch die Attraktivität wurde nicht nur Gil in die Wiege gelegt – auch sein kleiner Bruder Tal ist ein ziemlicher Hottie. Die Geschwister sind sich wie aus dem Gesicht geschnitten und sehen fast wie Zwillinge aus, wenn sie nebeneinander stehen. Aber nicht nur das – auch beruflich haben sie denselben Weg eingeschlagen.

Sänger Gil Ofarim (34), der zurzeit bei „Let's Dance“ über die Bühne wirbelt, wurde 1982 in München geboren. Zwei Jahre später kam sein kleiner Bruder Tal Ofarim (32) auf die Welt. Bald schon verband die beiden Brüder eine gemeinsame Leidenschaft. Sowohl Tal als auch Gil begeisterten sich für Musik und Gesang und im Jahr 2005 gründeten die beiden sogar die gemeinsame Band Zoo Army. Außerdem nahmen beide schon bei der Castingshow „The Voice of Germany“ teil. Während Gil im Jahr 2012 sein Glück versuchte und im Halbfinale gehen musste, schaffte es Tal ein Jahr später in die letzte Live-Show.

Aber nicht nur das Herz von Gil und Tal schlägt für dasselbe – auch äußerlich haben die beiden Brüder viel gemeinsam. Wenn sie nebeneinander stehen, könnte man Gil und Tal glatt als eineiige Zwillinge durchgehen lassen. Doch statt sich an dieser Ähnlichkeit, die fast zu Verwechslungen führen könnte, zu stören, scheinen die beiden das sogar zu genießen.

Gil und Tal Ofarim haben oft die gleiche Frisur

Gil und Tal teilen nämlich auch den gleichen Stil. Auf Fotos, auf denen sowohl der 34-Jährige als auch sein kleiner Bruder zu sehen sind, wird bewusst, dass sie sich beide gern lässig und cool kleiden und vor allem auf aufgeknöpfte Hemden und legere Jeans stehen. Noch dazu scheinen sie öfter mal den gleichen Friseur zu besuchen. Noch im Jahr 2006 setzten die erfolgreichen Brüder auf einen brünetten Wuschelkopf, doch schon im Jahr 2010 traten sie mit einer deutlich längeren Mähne auf.

An einem Merkmal kann man die zum Verwechseln ähnlichen Brüder aber ganz gut unterscheiden. Während Gil 1,85 Meter groß ist, scheint der jüngere Tal um einige Zentimeter kleiner zu sein. Auf gemeinsamen Fotos wird der Größenunterschied besonders deutlich. Dass beide allerdings absolute Hotties sind, denen die Frauen zu Füßen liegen, ist wohl unumstritten und dem tut auch der kleine Größenunterschied keinen Abbruch.