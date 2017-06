Gewusst? Lena Meyer-Landrut hat ganz schön berühmte Vorfahren

Lena Meyer-Landrut ist nicht der einzige Star in der Familie (© Manfred Segerer / imago)

Lena Meyer-Landrut lebt den Traum vieler und zählt neben ihrer erfolgreichen Gesangskarriere auch zu den schönsten Frauen Deutschlands. Doch in ihrer Familie ist sie nicht die einzige Prominente! Sowohl ihr Großvater als auch ihr Onkel zweiten Grades sind als Politiker und Diplomaten erfolgreich und bekannt geworden.

Seit Lena Meyer-Landrut (26) im Jahr 2010 den Eurovision Song Contest für Deutschland gewann, ist sie aus dem Entertainment-Business nicht mehr wegzudenken. Ob als Jury-Mitglied bei „The Voice Kids“, als Mode- und Lifestyle-Bloggerin oder als Teilnehmerin der VOX-Sendung „Sing meinen Song“ - Lena gehört mittlerweile einfach dazu. Darauf kann sowohl sie selbst, als auch ihre Familie super stolz sein. Dabei ist Lena aber nicht die einzige Berühmtheit in der Familie Meyer-Landrut!

Lenas Opa ist ehemaliger deutscher Diplomat

Auch wenn die beiden in verschiedenen Metiers unterwegs sind, zählt auch Lenas Großvater zu Deutschlands Prominenten: Andreas Meyer-Landrut (88) ist ein ehemaliger Diplomat und leitete zuletzt das Bundespräsidialamt. Im Jahr 1955 trat er ins Auswärtige Amt ein und wurde in Brüssel, Tokio und Brazzaville, Kongo, eingesetzt. Außerdem arbeitete er als deutscher Botschafter in Moskau und als Staatssekretär des Auswärtigen Amts in Bonn.

Auch Lenas Onkel ist Politiker und Diplomat

Im Gegensatz zu Lena hat sich ihr Onkel zweiten Grades Nikolaus Meyer-Landrut (56) ebenfalls für die politische Richtung entschieden. Bevor er im Jahr 2015 als deutscher Botschafter nach Frankreich ging, war er Leiter der Abteilung für Europapolitik im Bundeskanzleramt und damit der engste Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel (62) in Europafragen. Da Nikolaus mit einer Französin verheiratet ist und mit ihr vier Kinder hat, spricht er die Sprache fließend - und ist somit bestens gewappnet für die wichtige Aufgabe, die er übernommen hat.

Bei „Sing meinen Song“ steht die hübsche Lena heute Abend im Mittelpunkt - und darauf freut sie sich schon sehr, wie sie ihren Fans auf Instagram mitteilte.