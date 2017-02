Gesamtwert 188.000 Euro: Das ist in der Oscar-Goodie-Bag drin

Der Oscar (© Getty Images)

Zum 89. Mal werden am 26. Februar 2017 in Los Angeles die Oscars vergeben. Unter den Nominierten dieses Jahr: Ryan Gosling, Denzel Washington, Natalie Portman, Emma Stone und noch viele weitere Mega-Stars. Und sie alle werden nicht mit leeren Händen nach Hause gehen.

Wow, für die Nominierten der diesjährigen Oscar-Verleihung hat sich schon die Aussicht auf eine der begehrten Trophäen gelohnt. Unabhängig davon, ob sie nach der Veranstaltung den Oscar mit nach Hause nehmen dürfen oder nicht, erwarten sie Wahnsinns-Geschenke. Laut „Daily Mail“ bekommen alle Nominierten von der Marketingfirma Distinctive Assets auch in diesem Jahr wieder teure Give-aways.

Und das wartet auf die glücklichen Hollywood-Stars: Die wohl begehrtesten Preise, die die Goodie-Bag dieses Jahr zu bieten hat, sind ein Urlaub auf Hawaii für 11.400 Euro und eine Reise zur Lost Coast Ranch in Nordkalifornien für schlappe 20.650 Euro. Wer nicht das Glück hat, eine Reise abzustauben, muss trotzdem nicht traurig sein. Auf die Stars warten außerdem noch exklusive Beauty-Produkte. Zum Beispiel ein 10-Jahres Vorrat an Make-Up-Produkten von Oxygenetix im Wert von unglaublichen 44.600 Euro. Unter diesen Luxus-Goodies finden sich aber auch einige erschwingliche Artikel wie zum Beispiel ein Lippenpflegestift oder Buntstifte. Das wohl ungewöhnlichste Geschenk dieses Jahr ist ein Gutschein für eine Teilnahme an einem Herz-Lungen-Wiederbelebungskurs.

Die Stars jedenfalls sind schon ganz heiß auf die vielen Geschenke, wie der Firmengründer von Distinctive Assets, Lash Fary, weiß: „Einige der Promis treten mit uns in Kontakt, um sicherzustellen, dass wir die richtige Adresse haben, an die wir unsere Geschenke schicken,“ erzählt er der „Daily Mail“. Kein Wunder, bei den tollen Preisen!