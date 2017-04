„Gerner“ und „Elena“: Scheitert ihre Liebe daran? 

Kann „Elenas“ und „Gerners“ Glück anhalten? (© RTL)

Achtung GZSZ-Spoiler! Nachdem „Gerner“ und „Elena“ nun endlich zusammen glücklich zu sein scheinen, wird der Traum von einer gemeinsamen Zukunft von ungeahnter Seite ins Wanken gebracht...

Endlich haben bei GZSZ „Elena“ (Elena Garcia Gerlach, 31) und „Gerner“ (Wolfgang Bahro, 56) zueinander gefunden, nun ziehen auch schon wieder dunkle Wolken im Paradies auf. Überraschenderweise legt niemand anderes als „Gerners“ Tochter „Johanna“ (Charlott Reschke) selbst dem glücklichen Paar Steine in den Weg. Nachdem „Johanna“ von Zuhause weggelaufen ist und sich dabei durch einen Beinahe-Unfall in Lebensgefahr gebracht hat, gesteht sie ihren Eltern den Grund für ihr Verhalten. Sie weiß von der Beziehung ihres Vaters zu der bedeutend jüngeren „Elena“ und ist alles andere als begeistert davon. „Gerner“ steht jedoch weiterhin zu seiner Beziehung und will sich von seinem Kind nicht vorschreiben lassen, wie er sein Leben zu führen hat. Als ihm aber bewusst wird, wie sehr „Johanna“ die Situation mitnimmt, beginnt „Gerner“ an seiner Meinung zu zweifeln.

Ob „Elenas“ und „Gerners“ Glück diese Krise überstehen wird? Schaltet montags bis freitags um 19.40 Uhr RTL ein und findet es heraus.