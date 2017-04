„Germany’s Next Topmodel“: Heidi Klum verlängert ihren Vertrag

Heidi Klum (© Getty Images)

Tolle Nachrichten für alle „Germany’s Next Topmodel“-Fans! Heidi Klum hat ihren Vertrag um mehrere Jahre verlängert, wie der Sender ProSieben nun verriet.

Derzeit flimmert schon die 12. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ über die deutschen Bildschirme. Darin suchen Heidi Klum (43), Thomas Hayo und Michael Michalsky (50) wieder das schönste Mädchen Deutschlands.

Nun gibt es erfreuliche Nachrichten für alle GNTM-Fans! Wie der Sender ProSieben verriet, verlängerte Heidi ihren Vertrag um mehrere Jahre. Um wie viele es sich genau handelt, ist nicht bekannt! Auch die Model-Mama ist ganz aus dem Häuschen: „Niemals hätte ich zum Start vor zwölf Jahren gedacht, dass wir gemeinsam so lange Topmodels in Deutschland suchen werden. Aber mir macht die Show jedes Jahr aufs Neue unheimlich viel Spaß“, heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung.

„Germany’s Next Topmodel“ läuft derzeit immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben.