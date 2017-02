„Germany’s Next Topmodel“: Diese vier Mädchen mussten gehen

Die GNTM-Jury müssen wieder jemanden gehen lassen (© ProSieben)

Gestern Abend ging Heidi Klums Suche nach „Germany’s Next Topmodel“ in die nächste Runde. Auf einem Schiff, dem Boat-Camp, mussten die Mädchen ihre Modelqualitäten beweisen. Doch für vier Mädchen hieß es am Ende: „Ich habe leider kein Foto für dich“.

Heidi Klum (43) sucht wieder gemeinsam mit Thomas Hayo (49) und Michael Michalsky (47) nach „Germany's Next Topmodel“. Dabei geht das erfahrene Model diesmal sehr streng mit den Mädchen um und so mussten in Folge zwei schon vier Mädchen das Schiff, mit dem die Models unterwegs sind, verlassen.

Kandidatin Christina (19) und ihre Mitstreiterin Saskia (19) flogen schon nach dem ersten professionellem Fotoshooting raus. Danach mussten sich die restlichen Mädchen beim finalen Walk durchsetzen. Doch auch dort konnten nicht alle überzeugen. Während Favoritin Greta (21) viel Kritik einstecken musste - vor allem wegen ihrer mageren Figur -, bekam sie letztendlich doch noch ihre Modelmappe inklusive Bild. Für Küken Elisa (16) und Michalsky-Kandidatin Victoria (17) sah es anders aus. Die beiden mussten gestern das Schiff verlassen.