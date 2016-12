Georges Michaels (†53) Freund fand ihn tot im Bett

George Michael und sein Lebensgefährte Fadi Fawaz waren seit 2011 ein Paar (© Getty Images)

Der plötzliche Tod von George Michael sorgt immer noch für fassungslose Gesichter. Der Musiker starb am 25. Dezember im Alter von 53 Jahren. Nun meldete sich sein Lebenspartner Fadi Fawaz zu Wort und verriet, dass er den „Last Christmas“-Interpret leblos in seinem Bett gefunden hat und zutiefst schockiert ist.

Die Nachricht über den Tod von George Michael (†53) kam völlig unerwartet! Der Musiker starb am 25. Dezember an einem Herzstillstand, wie sein Pressesprecher bestätigte. Nun meldete sich eine ganz besondere Person aus dem Umfeld des Sängers: sein Lebensgefährte Fadi Fawaz! Der Friseur verriet auf Twitter, dass er den „I Want Your Sex“-Interpret tot im Bett gefunden hat. Via Twitter schrieb er diese emotionalen Worte: „Dieses Weihnachtsfest werde ich niemals vergessen. Als erstes am Morgen findest du deinen Partner friedlich verstorben im Bett. Ich werde niemals aufhören dich zu vermissen.“ Es müssen schreckliche Szenen gewesen sein, die sich für Fawaz abspielten. Die beiden waren seit 2011 ein Paar, hielten ihre Beziehung aber aus der Öffentlichkeit heraus.

George wird unvergesslich bleiben

Neben seiner Familie und Freunden zeigten sich auch die Stars zutiefst betroffen und drückten ihr Mitgefühl öffentlich auf den sozialen Medien aus. George wurde mit seinen 53 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen. Doch mit seinen gefühlvollen Songs und seiner wundervollen Musik wird er immer in unseren Herzen bleiben.