George Michael (†53) : So trauern die Promis um die Musiklegende

Traurige und schockierende Nachrichten aus Hollywood: Musiklegende George Michael ist mit gerade einmal 53 Jahren am 25. Dezember gestorben. Auch die Stars zeigen sich tief betroffen und drücken auf den sozialen Netzwerken ihr Mitgefühl aus.

Diese Nachricht kam wirklich überraschend und schockierte die ganze Welt! George Michael (†53) ist am 25. Dezember gestorben, wie Georges Publizist bestätigte: „In tiefer Trauer bestätigen wir, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George während Weihnachten friedlich Zuhause verstorben ist.“ Der Sänger wurde gerade einmal 53 Jahre alt. Laut mehreren Medien, soll der „Last Christmas“-Interpret an Herzversagen gestorben sein.

Auch die Promis sind fassungslos und drücken ihr Mitgefühl öffentlich auf den sozialen Medien aus. So schrieb Carmen Geiss (51) auf ihrem Facebook-Profil: „Last Christmas! Ein Traummann ist von uns gegangen und ich bin stolz darauf, ihn vor vielen Jahren mal in St.Tropez kennengelernt zu haben beim Joseph!“

Lena Gercke (28) zeigt sich ebenfalls tief betroffen und postete ein Foto von George mit den Worten: „So sad. #georgemichael #legend“

Madonna (58) ist total schockiert und lässt ihren Emotionen freien Lauf: „Alles Gute, mein Freund. Ein weiterer großer Künstler verlässt uns“

Farewell My Friend! Another Great Artist leaves us. Can 2016 Fuck Off NOW? pic.twitter.com/aEGIUNSJbt