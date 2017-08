Gavin Rossdale löscht Foto mit Sophia Thomalla

Gavin Rossdale und Sophie Thomalla: Sind die beiden ein Paar? (© Gavin Rossdale / Instagram)

Nach vielen Spekulationen schien klar, dass Sophia Thomalla und Gavin Rossdale ein Paar sind, als der Musiker ein gemeinsames Foto teilte. Doch nun löschte der Rocker genau dieses wieder. Hat er etwa kalte Füße bekommen?

Trouble im Paradies? Es schien, als schweben Sophia Thomalla (27) und Gavin Rossdale (51) auf Wolke sieben. Sophia begleitet den Bush-Sänger immer wieder zu Konzerten seiner Band und die beiden zeigen sich immer öfters gemeinsam in der Öffentlichkeit und beim Händchenhalten. Dann teilte Gavin sogar kleine Liebesbeweise auf Instagram. Zunächst postete er ein Video, auf dem Sophia ihn zärtlich auf die Schulter küsst, dann folgte das erste Paar-Foto der beiden.

Doch genau dieses hat der 51-Jährige nun von seinem Instagram-Profil und Facebook gelöscht. Wurde ihm der Rummel um seine neue Beziehung zu viel? Oder hat Rossdale das Foto gelöscht, weil es nicht nur positiv kommentiert wurde? Bis jetzt kommt Sophia Thomalla bei der US-Presse, die vor allem über ihr Alter und ihre sexy Outfits berichtet, nicht so gut an. Thomalla selbst hat sich zu der angeblichen Beziehung bis jetzt noch nicht geäußert. In einem früheren „Bild“-Interview hieß es, die beiden seien nur Freunde.