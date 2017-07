Gavin MacLeod: Das wurde aus dem „Love Boat“-Kapitän

Gavin MacLeod im Jahr 2014 (© ZUMA Press / imago)

Von 1977 bis 1987 war Schauspieler Gavin MacLeod in der Serie „Love Boat“ als Kapitän „Merrill Stubing“ zu sehen. Auch nach dem Ende der Serie war der sympathische Gavin weiterhin als Schauspieler tätig. Privat dagegen lief es eine Zeit lang nicht so gut. Mittlerweile ist Gavin 86 Jahre alt und genießt seinen Lebensabend.

Nach seinem Schauspieldebüt in dem Science-Fiction-Film „Alarm im Weltall“ konzentrierte sich Gavin MacLeod (86) zunächst auf die Verkörperung von Bösewichten und Schurken. Ab den Siebzigern war er dann aber zunehmend in netten und freundlichen Rollen zu sehen. Durch seine Darstellung des sympathischen Kapitäns „Merrill Stubing“ in der Serie „Love Boat“ wurde er berühmt. Ganze zehn Jahre lang spielte Gavin diese Rolle, doch dann wurde die Serie abgesetzt.

Für Gavin war das kein Grund seine Schauspielkarriere an den Nagel zu hängen. Er spielte in Filmen wie „Die Herzensbrecher von der letzten Bank“ oder „Checking Out – Alles nach meinen Regeln“ mit. Außerdem war er vereinzelt auch in einigen Folgen verschiedener Fernsehserien zu sehen. So trat er beispielsweise in „Mord ist ihr Hobby“, „Oz – Hinter Gittern“, „King of Queens“ und „Die wilden Siebziger“ auf.

Gavin war zweimal verheiratet

Zuletzt war der begabte Schauspieler im Jahr 2008 im Film „The Secrets of Jonathan Sperry“ und im Jahr 2009 in zwei Folgen der Serie „Zack & Cody an Bord“ zu sehen. Mittlerweile ist Gavin allerdings bereist stolze 86 Jahre alt und hat sich zur Ruhe gesetzt. Seit 2009 stand er deswegen zwar nicht mehr vor der Kamera, aber nahm zum Beispiel im Jahr 2014 freudestrahlend seine Ehrung mit einem Stern am Palm Springs Walk of Stars entgegen.

Privat hatte Gavin im Laufe seines Lebens mit zahlreichen Turbulenzen zu kämpfen. Mit seiner ersten Ehefrau bekam er vier Kinder, doch das Paar ließ sich nach 18 Jahren Ehe im Jahr 1972 scheiden. Danach fand er seine zweite große Liebe in der Schauspielerin Patti Steel (86), doch die Ehe zerbrach an Gavins Alkoholproblem. Aus unendlicher Liebe zu seiner Frau, besiegte Gavin allerdings seine Sucht und heiratete im Jahr 1985 als neuer Mensch noch einmal seine Traumfrau Patti.