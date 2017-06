„Game of Thrones“-Spoiler: Emilia Clarke verrät, ob „Khalessi“ überleben wird oder nicht

Emilia Clarke spricht über die Zukunft von „Khalessi“ (© Cinema Publishers Collection / imago)

Am 17. Juli 2017 kommt die langersehnte siebte Staffel von „Game of Thrones“ heraus. Schon jetzt gibt es zahlreiche Spekulationen über die Schicksale von „Jon Schnee“, „Daenerys Targaryen“ und Co. Ob letztere die neue Staffel überleben wird oder nicht, verriet nun Emilia Clarke höchstpersönlich.

„Game of Thrones“ ist nicht nur eine der erfolgreichsten Serien weltweit, sondern machte ihre Darsteller auch zu Millionären. Doch der Verbleib dieser in der Serie ist alles andere als sicher. Denn wie alle GoT-Fans wissen, ist das Überleben von beliebten Charakteren nie garantiert. So musste neben zahlreichen „Stark“-Darstellern auch schon Serien-Liebling „Jon Schnee“ sterben, konnte jedoch zum Glück wiederbelebt werden.

Achtung, „Game of Thrones“-Spoiler!!!

Ob „Jon Schnee“ in der kommenden, siebten Staffel auch so viel Glück hat? Das bleibt abzuwarten. Jedoch kann man sich über den Verbleib einer anderen beliebten Rolle freuen. Denn wie Emilia Clarke im Interview mit „Rolling Stone“ verriet, wird ihre Rolle „Daenerys Targaryen“ die siebte Staffel überleben. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass es Vorläufer als auch Fortsetzungen geben wird und was auch immer. Aber ich werde noch eine weitere Staffel machen. Und das war es dann“, erzählt die gekürte „Sexiest Woman Alive“.

Unklar ist demnach, ob Emilias Rolle in der finalen achten Staffel auch überleben wird oder dort den Serientod sterben wird. Im Gegensatz dazu wurde jedoch schon in dem neuen Trailer zur siebten Staffel klar, dass „Daenerys Targaryen“ nach Westeros zurückkehrt, um dort den Thron für sich zu beanspruchen. Ob ihr dies auch gelingt, erfahren wir schon ab dem 17. Juli 2017, wenn die neue Staffel von „Game of Thrones“ auf Sky startet.