Gaby Köster: Schlaganfall, Sohn, Erfolge - Die Komikerin im Faktencheck

Komikerin Gaby Köster im Jahr 2016 (© Future Image / imago)

Die Power-Kölnerin Gaby Köster ist ein Urgestein der deutschen Comedy-Szene. Hier erfahrt ihr alles über die Höhen und Tiefen im Leben der rheinländischen Frohnatur.

Sie ist mit kaum einer anderen zu verwechseln: Komikerin Gaby Köster (55) ist mit ihrem sympathischen Kölner Dialekt und ihrer frechen schlagfertigen Art aus der deutschen Comedy-Welt nicht wegzudenken.

Erfolge im Comedy-Olymp

Als vorlaute Kassiererin „Rita Kruse“ in der RTL-Serie „Ritas Welt“ feierte die 55-Jährige von 1999 bis 2003 große Erfolge. Zuvor war sie bereits in Rudi Carrells (†71) Show „7 Tage, 7 Köpfe“ und in „RTL Samstagnacht“ zu sehen. Doch das war nicht genug für die erfolgreiche Blondine: Wenn Gaby Köster nicht fürs Fernsehen vor der Kamera stand, begeisterte sie ihre Fans mit eigenen Programmen wie „Die dümmste Praline der Welt“ und „Gaby Köster Live!“. Die Lorbeeren für ihre harte Arbeit heimste der Comedy-Star in Form von zahlreichen Auszeichnungen ein. Egal ob Adolf-Grimme-Preis, Deutscher Fernsehpreis oder Deutscher Comedy-Preis – die Blondine hat überall abgeräumt.

Harte Zeiten für Gaby Köster

Doch das Leben hat der Kölnerin nicht nur rosige Zeiten beschert: Anfang 2008 erlitt die Komödiantin einen Schlaganfall. Aber die Power-Frau ließ sich davon nicht entmutigen und kämpfte sich wieder zurück ins Leben. In ihrem Buch „Ein Schnupfen hätte auch gereicht“ verarbeitete die Mutter eines Sohnes den Schicksalsschlag und dessen Konsequenzen. Im Dezember 2013 feierte sie dann ihr Bühnen-Comeback in ihrer Kölner Heimat.

Aktuell ist der „Ritas Welt“-Star als Jurorin in der RTL-Show „Die Puppenstars“ zu sehen, in der sie die Leistung der Kandidaten und ihrer Puppen beurteilt.

Aus ihrer Ehe mit dem Regisseur Thomas Köller hat die Rheinländerin einen erwachsenen Sohn namens Donald.