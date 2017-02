Für so viele Millionen soll diese Kette von Lady Diana verkauft werden

Das „Swan Lake Set“, das einmal Lady Diana gehörte, wird jetzt in einem New Yorker Auktionshaus versteigert (© Getty Images)

Lady-Diana-Fans aufgepasst: Wer schon immer davon träumte, einmal mit so schönem Schmuck strahlen zu können, wie einst die verstorbene Princess of Wales, kann sich diesen Wunsch jetzt erfüllen. Nur das nötige Kleingeld dafür sollte man parat haben ...

Aktien, Immobilien & Co. sollen ja lukrative Geldanlagen sein, aber wie wäre es mal mit einer Investition in royalen Schmuck? Beim New Yorker Auktionshaus Guernsey’s wird das „Swan Lake Set“, das einst Lady Diana (†36) gehörte, versteigert. Für umgerechnet circa 11,2 Millionen Euro kann man das schöne Schmuckset erwerben.

Lady Diana, der nun auch ein Denkmal gebaut wird, trug die Kette zuletzt 1997 in London, als sie die Aufführung des Balletts „Schwanensee“ in der Royal Albert Hall besuchte. Dort traf sie auch auf Mohamed Al-Fayed (88), den Vater von Dodi Al-Fayed (†42), an dessen Seite sie kurz darauf in Paris tödlich verunglückte.

Ein ukrainisches Paar kaufte den Schmuck 2010 für umgerechnet circa 586.000 Euro. Wenn die mit 178 Diamanten und Perlen besetzte Kette und die dazugehörigen Ohrringe wirklich für 11,2 Millionen Euro verkauft werden, hat das Paar einen Gewinn von 10,6 Millionen Euro erzielt. Wenn das mal keine lohnende Investition wäre.