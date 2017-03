Fünf Jahre nach dem GZSZ-Aus: Das macht Björn Harras heute

So sieht Björn Harras heute aus (© APP-Photo / imago)

Durch seine Rolle des „Patrick Graf junior“ wurde der Schauspieler Björn Harras bekannt. Er spielte von Oktober 2009 bis November 2012 in der erfolgreichen deutschen Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten'“ mit. Seine Figur „Patrick“ musste den Serientod sterben. Doch der Schauspieler ist bis heute erfolgreich.

Mit seiner Rolle als „Patrick Graf junior“ war Schauspieler Björn Harras (33) drei Jahre lang einer der Hauptdarsteller von GZSZ. Als „Patrick“ erzählte er spannende Geschichten und verabschiedete sich von der Serie durch einen schweren Unfall. Was macht der Schauspieler Björn Harras nach dem Serien-Tod?

Er geht seiner Liebe zum Theater nach

Der Schauspieler engagiert sich gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und für Zivilcourage. Für den Kurzfilm „Nicht Warten! Starten!“, der auch mit einigen GZSZ-Darstellern besetzt war, hat der Schauspieler das Drehbuch geschrieben. Außerdem geht Björn Harras seiner Leidenschaft zur Theaterbühne nach. Schon seit 2008 ist er Mitglied in der Improvisationsgruppe „Die Gorillas“, für die er regelmäßig auf der Bühne steht. Bis 2014 spielte er dann Theater am Kurfürstendamm, aber auch seine Fernseh-Karriere kam in der letzten Zeit nicht zu kurz: Björn war neben einem Auftritt bei „SOKO München“ von 2014 bis 2015 in der rbb-Krimi-Show „Vier Unschuldige und ein Todesfall“ zu sehen.

Und auch heute ist Björn vielbeschäftigt: Für den Kindersender KiKA steht er momentan als „Ruprecht“ in der Serie „Beutolomäus und der wahre Weihnachtsmann“ vor der Kamera, die ab Dezember 2017 auf KiKA ausgestrahlt wird.

