„Friends“-Star Matt LeBlanc verrät: Seine Tochter hat einen Kuss von Prinz Harry bekommen

Matt LeBlanc (© Getty Images)

Prinz Harry zählt zu den beliebtesten Royals der Welt. So ist auch die Tochter von „Friends“-Star Matt LeBlanc ein großer Fan von Harry. Als sie bei einem Konzert von Bruce Springsteen Backstage auf Prinz Harry traf, war das für die kleine Marina das Highlight des Abends. Getoppt wurde der Abend von einem royalen Gute-Nacht-Kuss.

Prinz Harry (32) verdreht nicht nur so mancher erwachsener Frau den Kopf, sondern auch einigen Mädchen. Dies verriet nun der „Friends“-Star Matt LeBlanc (49) in der TV-Show von Ellen DeGeneres (58). Dort erzählte er, dass er zusammen mit seiner Tochter Marina und seiner Stieftochter bei einem Konzert von Bruce Springsteen (67) in London war. Als die drei dann Backstage durften, war es das Highlight für die 12-jährige Marina.

Doch nicht etwa wegen dem Musiker. Backstage traf die Familie auf Prinz Harry. Für die Mädchen ging ein Traum in Erfüllung, wie Matt im Interview verriet. Aber das war noch nicht alles: „Am Ende des Abends gab Harry meiner Tochter und Stieftochter einen Gute-Nacht-Kuss auf die Backe. Sie waren so überwältigt,“ erzählte der Schauspieler der Moderatorin. Matt LeBlanc selbst bekam leider keinen Kuss von dem frisch verliebten Royal, wie er scherzhaft bedauerte. Trotzdem eine wirklich süße Geste von Prinz Harry!