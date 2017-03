Frauke Ludowig: Sie zeigt sich das erste Mal ungeschminkt vor der Kamera

Frauke Ludowig will sich ganz natürlich präsentieren (© Frauke Ludowig / Instagram)

Moderatorin Frauke Ludowig ist eine richtig attraktive und sympathische Frau. Doch ohne Schminke tritt die 53–Jährige in der Öffentlichkeit normalerweise nicht auf. Das will die hübsche Blondine nun ändern. Am 12. März wird sie sich in der RTL-Show „Exklusiv – Das Starmagazin“ ihren Fans ganz natürlich zeigen.

Frauke Ludowig (53) springt über ihren Schatten und will sich der Öffentlichkeit einmal völlig ungeschminkt zeigen. Das verriet die 53-Jährige nun auf ihrem Instagram-Account. In der RTL-Sendung „Exklusiv – Das Starmagazin“ werden Fans am 12. März um 17.45 Uhr die ungeschminkte Wahrheit zu Gesicht bekommen. Frauke postete: „Heute wage ich etwas, was ich noch nie getan habe! Ich bin komplett ohne Make-up vor der Kamera! Der Weg von Privat-Frauke zu Fernseh-Frauke.“

Dazu stellte sie ein Bild auf ihren Instagram-Account, das sie bereits mit deutlich weniger Make-up als üblich zeigt. Die hübsche Blondine ist lediglich um die Augen ein wenig geschminkt und wirkt viel natürlicher als sonst. In den Kommentaren wird deutlich, dass die Fans vollkommen begeistert sind von dem einfachen Look der 53-Jährigen. So meint ein Fan beispielsweise: „Ich finde dich ohne so viel Make-up um die Augen viel hübscher und viel jünger! Dieses dunkle um die Augen sieht immer so schrecklich aus. So kommen deine schönen blauen Augen super zur Geltung.“