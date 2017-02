„Frau Ella“: So wunderschön sah Ruth Maria Kubitschek in jungen Jahren aus

Ruth Maria Kubitschek sah in ihren jungen Jahren wunderschön aus (© United Archives / imago)

Ruth Maria Kubitschek ist eine bekannte deutsche Theater- und Filmschauspielerin. Ihre Karriere begann die „Frau Ella“-Darstellerin schon sehr früh und war in zahlreichen Produktionen zu sehen. Schaut man sich Fotos vom Beginn ihrer Karriere an, fällt sofort auf, wie schön die Schauspielerin schon damals war.

Ruth Maria Kubitschek (85) begann, gegen den Willen ihrer Eltern, schon sehr früh mit der Schauspielerei. So besuchte sie neben der Hochschule für Theater und Musik in Halle auch das Deutsche Theater-Institut in Weimar und begann dort ihre Karriere als Theaterschauspielerin. Kubitschek debütierte in Bertold Brechts Stück „Herr Puntilla und sein Knecht Matti“ und nahm zahlreiche weitere Theaterrollen an. Schon damals sah die Schauspielerin wunderschön aus.

Im Fernsehen sah man Ruth Maria Kubitschek zum ersten Mal im Jahr 1966. Damals übernahm sie eine Rolle im Krimi „Melissa“. Es folgten Auftritte in Fernsehserien wie „Tatort“, „Das Traumschiff“ oder „Monaco Franze“. Für letzteres bekam sie 1983 den Goldenen Gong als Auszeichnung. Neben der Schauspielerei arbeitet Kubitschek auch als Synchronsprecherin und Autorin und veröffentlichte als diese schon mehrere Bücher.

„Frau Ella“ ist ihr letzter Film

In „Frau Ella“ übernahm Ruth Maria Kubitschek die Rolle der 87-jährigen „Ella“, welche gemeinsam mit „Sascha“, gespielt von Matthias Schweighöfer (35), nach Frankreich reist, um ihre Jugendliebe wiederzufinden. Der Film, welcher 2013 in die Kinos kam, ist Kubitscheks letzter Film.

Für ihre Leistungen als Schauspielerin wurden ihr schon zahlreiche Auszeichnungen überreicht, darunter der Bambi 2011 sowie der Bayerische Filmpreis 2013 für ihr Lebenswerk. Auch das Bundesverdienstkreuz hat Ruth Maria Kubitschek schon bekommen.