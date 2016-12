Francine Jordi: Herkunft, echter Name, Privates

Schlagersängerin Francine Jordi (© Getty Images)

An Silvester ist es wieder soweit! Francine Jordi wird gemeinsam mit Jörg Pilawa den „Silvesterstadl“ moderieren und damit das neue Jahr einleiten. Wir haben alle wissenswerte Fakten über die Sängerin für euch zusammengefasst!

Francine Jordi (39) dürfte mittlerweile jedem ein Begriff sein. Gemeinsam mit Alexander Mazza (44) übernahm die Sängerin im September 2015 die Moderation der „Stadlshow“, das neue Format des „Musikantenstadl“, nachdem Andy Borg (56) diesen verlassen musste. Die Quoten sanken jedoch rapide, weshalb der „Musikantenstadl“ abgesetzt wurde. Der „Silvesterstadl“ wird jedoch auch in diesem Jahr ausgestrahlt und Francine Jordi wird dann an der Seite von Jörg Pilawa (51) durch den Abend führen! Auch als Sängerin feierte Jordi bereits zahlreiche Erfolge! Was viele jedoch nicht wissen: Francine Jordi ist nicht etwa ihr echter Name, sondern tatsächlich ein Künstlername. Eigentlich heißt die gebürtige Schweizerin Francine Lehmann. Den Künstlernamen wählte sie, da Jordi ein typisches Berner Geschlecht ist und sich Francine durch den Namen zu ihren Wurzeln bekennt.

Francine Jordi privat

Im Mai 2009 heiratete Francine Jordi den Radsportler Tony Rominger, im Mai 2011 wurde jedoch die Trennung der beiden bekannt. Dennoch ist die Sängerin einer zweiten Hochzeit nicht abgeneigt. In einem Interview mit „Blick“ gab sie auf die Frage, ob sie noch einmal heiraten würde, zu: „Wenn es passt, sicher! Ich habe den Glauben an die Liebe nicht verloren!“ Ob Francine Jordi derzeit einen passenden Mann an ihrer Seite hat, ist nicht bekannt. Die Sängerin will Privates lieber privat halten und sich in der Öffentlichkeit auf ihren Job als Sängerin und Moderatorin konzentrieren.