Francesco Gabbani: Instagram, Freundin, Karriere – Der ESC-Teilnehmer im Faktencheck

Italiens ESC-Teilnehmer Francecso Gabbani (© Independent Photo Agency / imago)

Am 13. Mai 2017 ist es soweit und der Sieger des Eurovision Song Contests 2017 wird gewählt. Ein großer Favorit in diesem Jahr ist der Italiener Francesco Gabbani mit seinem Lied „Occidentali’s Karma“, mit dem er schon zahlreiche Erfolge feierte. Doch wer ist der sympathische Italiener eigentlich? Wir haben einige Fakten für euch.

Für das große ESC-Finale am 13. Mai 2017 ist Italien auch 2017 automatisch qualifiziert. Als eines der „Big-Five-Länder“ ist der Mittelmeerstaat neben Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Spanien dabei und hat mit seinem Sänger Francesco Gabbani (34) einen starken Teilnehmer.

Der in der Toskana geborene Francesco gilt als einer der Favoriten des Eurovision Song Contests 2017. Mit seinem Song „Occidentali’s Karma“, welchen er selbst geschrieben hat, gewann er das Sanremo-Festival und damit die Möglichkeit sein Land beim ESC zu vertreten. Schon ein Jahr zuvor gewann er bei dem Festival in der Kategorie Newcomer. Francesco Gabbani kann dabei schon auf eine lange Karriere zurückblicken. Bevor er als Solokünstler im Jahr 2010 durchstartete, nahm er mit seiner Band Trikobalto zwei Alben auf und war der Opening-Act von Oasis in Italien.

Als Solokünstler brachte er im April sein drittes Album heraus. Großen Erfolg feiert er momentan mit seinem ECS-Song, der auf YouTube bisher über 110 Millionen Mal aufgerufen wurde. Doch nicht nur der Song alleine räumt Italien gute Chancen auf einen Sieg ein. Auch Francesco selbst überzeugt mit seinem guten Aussehen und seiner sympathischen Art, die er auch immer wieder auf Instagram zeigt, indem er sich oft mit kleinen Videos persönlich an seine Fans richtet. Der Sänger ist übrigens vergeben. Seine Freundin hört auf den Namen Delilah.