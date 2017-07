„Forrest Gump“: So erfolgreich ist „Jenny“-Darstellerin Robin Wright heute

Robin Wright lächelt in die Kamera (© ZUMA Press / imago)

Als „Forrest Gumps“ große Liebe „Jenny“ wurde Robin Wright in dem gleichnamigen Film international bekannt. Doch seitdem haftete an ihr der ständige Vergleich mit ihrer bekanntesten Rolle. Dies änderte sich erst 2012, als sie für „House of Cards“ unterschrieb und damit den Weg für ihr erfolgreichstes Projekt ebnete.

Robin Wright (51) gelang 1994 der große Durchbruch. Als unerreichbare Liebe von „Forrest Gump“ wurde die „Jenny“-Darstellerin einem breiten Publikum bekannt. Doch schon Jahre zuvor war Robin Wright als Schauspielerin erfolgreich und hatte damals schon drei Emmy-Nominierungen in der Tasche. Für ihre Darstellung in dem Kult-Film „Forrest Gump“ folgte dann die erste Golden-Globe-Awards-Nominierung.

Doch obwohl Robin Wright seitdem in zahlreichen anderen erfolgreichen Filmen, wie „Message in a Bottle“ mit Kevin Costner (62), „Weißer Oleander“ mit Michelle Pfeiffer (59) oder „Moneyball“ mit „Brad Pitt“ (53) zu sehen war, wurde sie immer wieder mit ihrer bekanntesten Rolle verglichen: „Jenny“. Ein Absprung von dieser gelang ihr erst 2012 mit der Erfolgsserie „House of Cards“.

Dort spielt sie neben Kevin Spacey (57) die Präsidenten-Ehefrau „Claire Underwood“. Als diese verdient sie zwar weniger als ihr Co-Darsteller, kann damit dennoch ihren größten Erfolg verbuchen. Seit 2014 wird sie jährlich für ihre Leistungen mit dem Golden Globe nominiert. 2014 gewann sie ihn sogar. Und auch im Filmgeschäft läuft es super. Allein 2017 ist Robin Wright mit „Wonder Woman“, „Blade Runner 2049“ und „Justice League“ zu sehen.