Forbes: Filme mit Scarlett Johansson bringen höchste Einspielergebnisse 2016

Scarlett Johansson ist in der Top 10 der erfolgreichsten Schauspieler (© APress / imago)

Forbes hat die diesjährige Liste der Schauspieler mit den höchsten Einspielergebnissen veröffentlicht. Platz eins konnte sich Scarlett Johansson sichern und lässt damit sogar Filmkollege Chris Evans hinter sich.

Scarlett Johansson (32) zeigt ein weiteres Mal, dass sie in Hollywood ganz oben mitspielt. Die Schauspielerin kann laut „Forbes“ die höchsten Einspielergebnisse aufweisen, was sie vor allem ihrer Rolle der „Black Widow“ in „Captain America: Civil War“ zu verdanken hat. Insgesamt brachten die Filme von Scarlett Johansson weltweit 1,2 Milliarden US-Dollar ein.

Auf ihre Arbeit und vor allem ihre Leistung, durch die sie mit ihren männlichen Kollegen mithalten kann, ist Scarlett Johansson sehr stolz, wie sie im Interview mit „Cosmopolitan“ erzählte. Zurecht, denn mit ihren tollen Einspielergebnissen liegt die profitable Schauspielerin sogar noch vor ihren Filmkollegen Chris Evans (35) und Robert Downey Jr. (51).