Florian Wess: So lange war er mit Valencia Vintage verheiratet

Valencia Vintage und Florian Wess waren im Jahr 2011 ein Paar (© Valencia Vintage / Facebook)

Dschungelcamp-Kandidat und Realitystar Florian Wess hat kein Glück mit der Ehe. Zuletzt heiratete er den 36 Jahre älteren Schauspieler Helmut Berger auf Ibiza, doch nach sechs Wochen trennte sich das ungleiche Paar wieder. Seine erste Hochzeit war mit Valencia Vintage. Er lernte sie 2011 bei „Big Brother“ kennen und lieben, aber auch diese Ehe hielt nicht allzu lange.

Florian Wess (36) wurde als Sohn und Neffe der „Botox-Boys“ Arnold und Oskar Wess bekannt. Im Jahr 2011 nahm der „Botox-Junge“ an der elften Staffel der Realityshow „Big Brother“ teil. Dort lernte er die Transsexuelle Valencia Vintage (26), ehemals Florian Stöhr, kennen. Vor den Augen der RTL-II-Zuschauer entwickelte sich mehr bei den beiden, sie verliebten sich ineinander und wurden ein Paar. Live im Fernsehen machte Florian Wess seiner Angebeteten einen Heiratsantrag, den sie überglücklich und mit vielen Freudentränen annahm.

Florian Wess und Valencia Vintage in „Val & Flo in Love“

RTL II strahlte in der sechsteiligen Hochzeits-Doku „Val & Flo in Love“ alle Vorbereitungen sowie die Hochzeit der beiden aus. Doch nach der glücklichen Zeit kam schnell die böse Realität. Kurz nach der Ausstrahlung der Doku und nur drei Monate nach der Trauung folgte die Trennung des Glamour-Paares. Nach 15 Monaten war die Scheidung rechtskräftig.

Im Interview mit „Promiflash“ erzählte die Transsexuelle Valencia damals den Grund für die Trennung. Florian halte sie für sozial inkompetent. „Ein bisschen bin ich es vielleicht auch, aber jeder hat seine sozialen Schwächen“, erzählte sie. Der eigentlich Grund sei ihrer Meinung nach aber ein anderer gewesen: „Ich werde in der nächsten Zeit auch den endgültigen Schritt mit der Geschlechtsumwandlung beginnen und das ist für ihn ein ganz großes Problem gewesen. Obwohl er ja wusste, auf was er sich einlässt.“ Heute lebt Valencia Vintage offiziell als Frau und steht ganz offen zu all ihren Botox-Anwendungen.