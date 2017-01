Florian Wess: Freund, Hochzeit, Erfolge - das müsst ihr über den „Botox-Boy“ wissen

Florian Wess ist Teilnehmer der elften Staffel des Dschungelcamps (© STAR-MEDIA / imago)

Mit Gina-Lisa Lohfink und Kader Loth hat das diesjährige Dschungelcamp schon zwei sehr unterhaltsame Kandidatinnen auf seiner Teilnehmerliste. Aber auch „Botox-Boy“ Florian Wess wird im australischen Dschungel den Zuschauern mit Sicherheit viel Unterhaltung bieten. Wer der 36-Jährige genau ist und was ihr unbedingt über ihn wissen müsst, erfahrt ihr hier.

„Botox-Boys“! Das ist vermutlich das erste, was einem beim Namen Florian Wess (36) in den Sinn kommt. Der Dschungelcamp-Neuzugang ist nämlich der Sohn von Arnold Wess, der zusammen mit seinem Bruder Oskar Wess, das Unterhaltungsduo „Botox Boys“ bildet.

Florian Wess' Karriere

Doch Florian Wess steht noch für mehr als für die Karriere seiner Familie: Der 36-Jährige hat schon seine eigene Modelinie „Garçon F“ auf den Markt gebracht, als Eventmanager in der Firma seines Vater gearbeitet und an zahlreichen TV-Formaten wie „Big Brother“, „Das perfekte Promi-Dinner“ oder „Mitten im Leben“ mitgewirkt. Zuletzt hat er als Kommentator für die Realityshow „Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt…“ gearbeitet.

Hochzeit mit Valencia Vintage und Helmut Berger

Privat gab es für den in Fulda geborenen Realitystar schon viele Höhen und Tiefen. Im Oktober 2011 heiratete er zunächst die „Big Brother“-Kandidatin Valencia Vintage (26) und ließ die Hochzeitsvorbereitungen sogar im Rahmen der sechsteiligen Doku „Val und Flo in Love“ von RTL II begleiten. Das Ehe-Aus folgte allerdings schon drei Monate nach der Hochzeit. Weitere Schlagzeilen machte der Hesse durch seine homosexuelle Beziehung zu Schauspieler Helmut Berger (72), von dem ihn ganze 36 Jahre Altersunterschied trennen. In einer eheähnlichen Zeremonie gaben sich die beiden im Juli 2015 das Jawort. Doch auch diesmal war Amor Florian nicht gut gesinnt: Die Trennung folgte nur zwei Monate nach der Trauung.

Ob Florian aktuell auf Wolke sieben schwebt oder Single ist, ist nicht bekannt. Vielleicht erfahren wir aber schon bald bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL mehr über das Liebesleben des „Botox Boys“.