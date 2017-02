Florian Silbereisen: TV-Hammer für den Schlager-Star

Florian Silbereisen feiert große Erfolge (© STAR-MEDIA / imago)

Ein riesiger Erfolg für Florian Silbereisen: Seine Show „Schlager des Sommers“ wird in diesem Jahr erstmals live ausgestrahlt. Kein Wunder, denn Florian ist nicht nur Publikumsliebling, sondern auch Quoten-Garant.

Florian Silbereisen (35) ist wohl unangefochten der König der Schlagerszene und alles, was er anpackt, scheint zu funktionieren. Seine „Feste“ sind für die ARD ein wahrer Quoten-Garant, denn die Shows locken teilweise rund sechs Millionen Zuschauer vor die Fernseher, wie „DWDL“ berichtet. Aber nicht nur in der ARD, sondern auch für die dritten Programme, wie den MDR, ist der Schlagersänger ein absoluter Erfolgsbringer: Seine „KLUBBB3-Hüttenparty“ erreichte am vergangenen Samstag Spitzen-Quoten. Jetzt wird der Publikumsliebling für diese Leistungen belohnt und kann sich über eine eigene Live-Show freuen.

Florian Silbereisen: „Schlager des Sommers“ wird live ausgestrahlt

Am 24. Juni dieses Jahres soll Florian Silbereisens Show „Schlager des Sommers“ erstmals live ausgestrahlt werden, das verriet MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann gegenüber „DWDL“. Doch damit nicht genug: Die Sendung soll sowohl im MDR als auch parallel im HR laufen. Ein riesiger Erfolg für Florian Silbereisen und ein Grund zur Freude für alle seine Fans!