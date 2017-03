Florian Silbereisen sticht mit dem „Traumschiff“ in See

Florian Silbereisen und Sascha Hehn stechen gemeinsam in See (© Dirk Bartling / ZDF)

Florian Silbereisen wird sich demnächst als Schauspieler ausprobieren. Der sympathische Sänger wird in der Osterfolge von „Das Traumschiff“ als Offizier zu sehen sein.

Florian Silbereisen (35) schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle. Der deutsche Entertainer feiert nicht nur mit seiner Musik große Erfolge, sondern ist auch ein beliebter Moderator. Nun konnte der Freund von Helene Fischer (32) bei „Das Traumschiff“ sein Talent als Schauspieler unter Beweis stellen.

In der Osterfolge wird Florian Silbereisen gemeinsam mit seinen „Klubbb3“-Kollegen Jan Smit (31) und Christoff De Bolle (40) bei „Das Traumschiff“ zu sehen sein. Dabei spielt der Sänger neben Heide Keller (75), welche die Fernsehsendung verlassen wird, einen Schiffs-Offizier, der mit seiner Band durchstarten möchte. Wie gut sich Florian als Offizier macht, sieht man am Ostersonntag in der neuen Folge von „Das Traumschiff“.