Florian Silbereisen: So verwöhnt ihn seine Freundin Helene

Helene Fischer verwöhnt ihren Florian Silbereisen oft mit Essen (© Mega-Stars / imago)

Florian Silbereisen und Helene Fischer sind das Traumpaar des Schlagers und begeistern ihre Fans immer wieder mit süßen gemeinsamen Auftritten. Doch auch privat geben die beiden alles, um den anderen glücklich zu machen und dabei wird Florian auch immer mal wieder von seiner Freundin verwöhnt.

Sie sind beide erfolgreiche Schlagerstars und zusammen geben sie ein super Team und Paar ab: Florian Silbereisen (35) und Helene Fischer (32). Die beiden sind seit langem glücklich miteinander, halten den anderen auf dem Boden und unterstützen sich in allen Lebenslagen. Dies beweisen sie auch bei ihren gemeinsamen Auftritten.

Da Florian Silbereisen ein wahres Multitalent ist und nicht nur als Sänger auf der Bühne steht, sondern auch als Moderator bei diversen Musik-Shows durch die Sendung führt, konnte er seine berühmte Freundin schon öfter einmal als Gast begrüßen und interviewen. Bei der Weihnachtsshow im vergangenen Jahr konnten dann ihre Fans Fragen an Helene Fischer stellen, die von ihrem Freund vorgelesen wurden.

Dort verriet Helene auch, wie sie ihren Florian immer verwöhnt. Die Sängerin steht in ihrer Freizeit nämlich gerne in der Küche und bekocht ihren Freund mit leckeren Speisen. Das weiß Florian Silbereisen auch zu schätzen und schwärmt: „Das ist phantastisch!“ Und wer weiß, vielleicht sitzen die beiden heute Abend auch gemütlich mit leckerem Essen vor dem Fernseher und schauen sich gemeinsam „Das Traumschiff“ an, bei dem Florian eine Gastrolle bekommen hat.