Florian Silbereisen: Das ist aber nicht Helene neben ihm im Bett

Florian Silbereisen kuschelt mit seiner Goldenen Henne (© Florian Silbereisen / Facebook)

Für Florian Silbereisen läuft es derzeit so richtig rund. Der Entertainer und Moderator erhielt am Freitag die Goldene Henne für Entertainment. Außerdem ist er an der Seite seiner Freundin Helene Fischer wohl einer der begehrtesten Männer Deutschlands. Jetzt kann er mit beiden im Bett kuscheln.

„Das ist ein Publikumspreis, und den habe ich Ihnen zu Hause zu verdanken“, bedankte sich Florian Silbereisen (36) am Freitag bei der Gala der Goldenen Henne. Der Moderator wurde mit dem Preis für Entertainment ausgezeichnet, die Laudatio hielt die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt (51), während seine Freundin Helene Fischer (33) in der ausverkauften Arena in Leipzig performte und leider nicht dabei sein konnte.

Wie sehr ihm der Preis am Herzen liegt, schreibt Florian Silbereisen auch auf Facebook. Mit einem Kuschelfoto, auf dem die Goldene Henne neben ihm auf dem Kissen liegt, bedankt er sich bei seinen Fans: „Habe schön geträumt in der ersten Nacht mit der neuen Goldenen Henne;-) Diesen Publikumspreis habe ich allein Euch zu verdanken! Vielen, vielen Dank, dass Ihr für mich abgestimmt habt und mich immer wieder in Eure Wohnzimmer lasst!“