Flops des Jahres: Diese Sendungen kamen nicht gut an

Lena Gercke moderiert "Deutschland tanzt" (© Getty Images)

Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende zu. Ein Grund das Jahr noch einmal Revue passieren zu lassen. „DWDL“ brachte nun eine Liste mit den Flop-Sendungen und -Serien 2016 heraus.

Lange Zeit galten amerikanischen Serien als ein Quotengarant im deutschen Fernsehen. Doch dies hat sich mittlerweile geändert. Die Sender müssen um jeden Zuschauer kämpfen. Auch Eigenproduktionen sind nicht immer erfolgreich. Hat es VOX mit „Club der roten Bänder“ geschafft, ein Millionenpublikum zu begeistern, scheiterte RTL II mit „Neandertaler“ kläglich. „DWDL“ hat eine Liste der Sendungen zusammengestellt, die 2016 leider floppten.

- „Arrow“, RTL II

- „Deutschland tanzt“, ProSieben

- „Beatrice Egli – Die große Show der Träume“, ARD

- „Code Black“, ProSieben

- „Das große Kochpfofis-Battle“, RTL II

- „Guten Morgen Deutschland“, RTL

- „Der härteste Job der Welt“, Kabel eins

- „Das ist Deutschland“, RTL

- „Die Yottas! Mit Vollgas durch Amerika“, ProSieben

- „Echte Männer“, VOX

- „Neanderthaler“, RTL II

- „Homeland“, ProSieben

- „How to get away with Murder“, VOX

- „Gotham“, ProSieben

- „InTouch – Star, Styles, Stories“, RTL II

- „Kampf der Köche“, Sat.1

- „Kay One – Sängerin gesucht!“, RTL II