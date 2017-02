„Fifty Shades Darker“-Premiere: Dakota Johnson verzaubert Hamburg

Gestern war US-Schauspielerin Dakota Johnson der Hingucker des Abends auf der Premiere von „Fifty Shades Darker“ in Hamburg (© APress / imago)

Am gestrigen Abend feierte der zweite Teil der „Fifty Shades of Grey“-Reihe in Hamburg Europapremiere. Hauptdarstellerin Dakota Johnson war dabei das modische Highlight des roten Teppichs in einem schwarzen Glamourkleid.

Was für ein Traum-Look! Schauspielerin Dakota Johnson (27) begeisterte gestern Abend in Hamburg bei der Europapremiere von „Fifty Shades Darker“ in einem bodenlangen Glitzerkleid ganz in Schwarz aus dem Hause Yves Saint Laurent. Besonders der lange Schlitz des Kleids verlieh dem Look einen verführerischen Touch. Dazu trug die „Anastasia Steele“-Darstellerin ihre brünetten Haare locker hochgesteckt und wählte einen sexy roten Lippenstift. Bereits bei der Premiere in Los Angeles zeigte die Tochter von Don Johnson (67) und Melanie Griffith (59) in einem tief ausgeschnittenen Kleid, dass sie den Männern mindestens genauso sehr den Kopf verdrehen kann wie in ihrer Rolle als „Anastasia Steele“.

Neben der 27-Jährigen war natürlich auch ihr Co-Schauspieler Jamie Dornan (34), der im Film den dominanten „Christian Grey“ mimt, mit von der Partie. Außerdem besuchten die „Shades of Grey“-Autorin E.L. James (53) sowie Regisseur James Foley (63) die Premiere von „Fifty Shades Darker“.