Fashiondeluxxe Charity Bazar: Hier verkaufen die Promis ihre Kleidungsstücke für den guten Zweck

Der Fashiondeluxxe Charity Bazar findet am 23. April 2017 statt (© www.Fashiondeluxxe.com / other)

Diese Gelegenheit sollten sich alle promi- und fashionaffinen Damen nicht entgehen lassen! Beim Fashiondeluxxe Charity Bazar in München kann man Second-Hand-Mode von Promis wie Nadine Menz, Stefanie Hertel und vielen anderen VIPs erstehen. Und das Beste daran? Mit den Einnahmen wird die Wohltätigkeitsorganisation HORIZONT e.V. unterstützt.

Genauso stylisch sein wie ein Promi? Dieser Traum könnte sich beim Fashiondeluxxe Charity Bazar erfüllen! Für das Event haben viele VIPs, darunter GZSZ-Star Nadine Menz (26) und Volksmusik-Sängerin Stefanie Hertel (37), ihre Schränke durchforstet und schicke Second-Hand-Stücke für den Verkauf rausgesucht. Zudem bieten sieben angesagte Münchner Fashionblogger Kleidungsstücke, Accessoires, Schuhe und Lifestyle Produkte zum Verkauf an. Hier wird sicher jede Dame fündig!

Für alle Styling-Queens gibt es außerdem eine Beauty-Lounge, in der die neuesten Trends in puncto Make-up und Hair vorgestellt werden und Profis viele nützliche Tipps verraten.

Das ist aber noch nicht alles, was die Gäste im schicken Münchner Hearthouse erwartet! Alle Naschkatzen können an der Candy-Bar einen süßen Zwischenstopp einlegen oder einen eigens für die Veranstaltung erdachten „Beauty Glow Cocktail“ schlürfen. Zudem gibt es die Chance auf einen der prallgefüllten Goodie Bags oder auf einen attraktiven Preis bei der Tombola.

Die Einnahmen des Fashiondeluxxe Charity Bazar gehen dabei an den HORIZONT e.V. Die Organisation unterstützt obdachlose Kinder und Mütter in München und hilft ihnen wieder Hoffnung zu schöpfen und sich ein neues Leben aufzubauen. Den Shopping-Gelüsten frönen und dabei noch Gutes tun – so eine Chance sollte man nicht verpassen!

Der Fashiondeluxxe Charity Bazar findet am Sonntag, den 23. April 2017 von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr in München statt. Mehr Infos erhaltet ihr hier. Tickets für das Event könnt ihr euch hier sichern.