„Falsches Spiel mit Roger Rabbit“: So geht es Joanna Cassidy heute

Joanna Cassidy aus „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“ heute (© Getty Images)

Joanna Cassidy steht seit nunmehr 45 Jahren vor der Kamera und bewies damit eindeutig, dass sie dem harten Showbiz mehr als gewachsen ist. Durch ihre Rollen in „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“ und „Buffalo Bill“ wurde sie auch in Deutschland bekannt - und ist noch heute ein gern gesehener Gast auf dem roten Teppich.

Als Joanna Cassidy (71) im Jahr 1972 ihre Schauspielkarriere begann, glaubte wohl kaum einer, dass sie auch rund 45 Jahre später noch vor der Kamera stehen würde. Zunächst ergatterte Joanna nämlich eher kleinere Rollen in Filmen und Serien wie „Drei Engel für Charlie“, „Kobra, übernehmen Sie“ oder „Blade Runner“.

Joana Cassidy in „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“

Doch bald erkannte Hollywood ihr Talent und große Rollen ließen nicht mehr lange auf sich warten. 1984 wurde sie für ihre Darbietung in „Buffalo Bill“ mit dem Golden Globe Award ausgezeichnet und sogar für einen Emmy nominiert. Als „Dolores“ in „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“ glänzte sie im Jahr 1988 und wurde für den Saturn Award nominiert.

Joanna Cassidy war in vielen Serien zu sehen

Bis heute steht Joanna Cassidy gerne vor der Kamera und wirkte über die letzten Jahre in einigen namhaften Serien wie „Bones“, „Ghost Whisperer“ und „Criminal Minds“ mit. Außerdem spielte sie seit 2011 drei Jahre lang die Rolle der „Joan Hunt“ in „Body of Proof“.

Aus Joannas Ehe mit dem Psychiater Kennard C. Kobrin, die von 1964 bis 1974 andauerte, stammen ihre beiden Kinder Naomi (52) und Daniel (46), die ihre Mutter schon öfter auf dem roten Teppich begleitet haben und sichtlich stolz auf sie sind. Die Fans können also voller Hoffnung sein, Joanna noch weiterhin auf dem Bildschirm zu sehen.