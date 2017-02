Falcos „Jeanny“: Warum der Song einen der größten Skandale der Musikgeschichte auslöste

Sänger Falco landete einen skandalösen Hit mit „Jeanny“ (© United Archives / imago)

Sänger Falco thematisierte in den Achtzigern in seinem Skandal-Song „Jeanny“ das Thema Missbrauch - und sorgte damit nicht nur für hohe Verkaufszahlen, sondern löste auch Empörung und Boykott aus.

Nur wenige Songs in der deutschsprachigen Musikgeschichte haben so polarisiert wie der Song „Jeanny“ vom österreichischen Sänger Falco (†40). 1985 stand der Musiker mit dem Skandal-Hit auf Platz eins der deutschen Charts - und konnte sich dort mehrere Wochen halten. Doch warum genau rief die Single so viel Empörung hervor?

Falcos „Jeanny“: Mädchenmord und Entführung im Pop der Achtziger

Der erste Teil der mehrteiligen Song-Reihe „Jeanny“ ist heute als „Jeanny Part 1“ bekannt und beschreibt die Entführung eines jungen Mädchens aus der Sicht eines Psychopathen. Produziert wurde der Hit von dem holländischen Erfolgsduo Rob (61) & Ferdi Bolland (60). Vor allem Zeilen wie „Sie kommen dich zu holen. Sie werden dich nicht finden. Niemand wird dich finden! Du bist bei mir“ ließen die Zuhörer aufschrecken. Angeblich soll der Songtext in Anlehnung an die Gräueltaten des Mädchenmörders Jack Unterweger (†43) entstanden sein. Doch auch das Video, in dem Falco selbst einen psychisch gestörten Stalker spielt, der einem Mädchen auflauert, sorgte für eine Welle der Empörung. Dass der damalige Tagesschausprecher Wilhelm Wieben (81) gegen Ende des Videos dann noch explizit das Verschwinden einer jungen Frau im Zusammenhang mit einem Verbrechen erwähnt, war dann für viele endgültig zu viel. Zu viel Gewalt, zu viel moralisch Anstößliches.

Boykott der Single

Die umstrittenen Lyrics der Single in Kombination mit dem düsteren Musikvideo führten letztlich auch zu Boykottaufrufen. Aufgrund der Beschwerden einiger Fraueninitiativen haben daher Sender wie der NDR, der SFB und auch der Bayerische Rundfunk das Abspielen der Single verweigert. In der DDR wurde die Single in allen Diskos verboten. Der Vorwurf der Verherrlichung von Gewalt und Vergewaltigung im Besonderen wurde von vielen Seiten laut. Trotz oder gerade wegen der vielen Skandale rund um den Song wurde die Single mit 2,5 Millionen verkauften Exemplaren zu der meist verkauften Platte im Jahr 1986.

Der Österreicher Falco, der mit bürgerlichen Namen eigentlich Johann Hölzel hieß, starb am 6. Februar 1998 bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik im Alter von 40 Jahren.