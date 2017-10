Faisal Kawusi: Das ist seine Herkunft

Faisal Kawusi (© Faisal Kawusi / Instagram)

Am 15. Oktober 2017 strahlt VOX zum ersten Mal die Sendung „Grill den Profi“ aus. Mit dabei ist auch der sympathische Komiker Faisal Kawusi, der derzeit mit seinen Witzen und seinem Humor richtig erfolgreich ist. Wir verraten euch, woher der 26–Jährige ursprünglich stammt.

Seit dem Jahr 2015 tritt Faisal Kawusi (26) regelmäßig im TV auf und macht sich langsam einen Namen als Komiker. Vor allem mit seinen Einlagen bei „TV Total“ und „Luke! Die Woche und ich“ machte er sich viele Fans. Im Jahr 2017 war er außerdem bereits bei „Let's Dance“ mit dabei und auch in „Paul Panzers Comedy Spieleabend“ und in „Genial daneben“ zu sehen.

Faisals Wohnort ist Köln, doch ursprünglich stammt der sympathische Komiker nicht aus Deutschland. Der 26-Jährige ist eigentlich aus Afghanistan. In seinen unterhaltsamen Darbietungen spielt Faisal gern mit seiner Herkunft und nimmt sich dabei selbst nicht so ernst. Auch seine kräftige Statur und seine unglaubliche Größe von 1,90 Metern bringt er oft in seine Witze mit ein.