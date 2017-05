ESC-Gewinner Salvador Sobral: Sein Song wird zum Download-Hit

ESC-Gewinner Salvador Sobral startet durch (© Getty Images)

Salvador Sobral hat am Wochenende geschafft, wovon so viele Musiker träumen: Erst gewann der Portugiese den diesjährigen Eurovision Song Contest - übrigens der erste Sieg für Portugal - und dann landete sein Song direkt in den deutschen Top-100-Download-Charts!

Seit Salvador Sobral (27) in der Nacht von Freitag auf Samstag den Eurovision Song Contest für sein Heimatland Portugal gewonnen hat, startete sein Song schon so richtig durch. Vor allem die Download-Charts stürmte der Portugiese mit „Amar Pelos Dois“ und landete den am Wochenende am häufigsten heruntergeladenen ESC-Song in Deutschland, das berichtet „GFK Entertainment“.

Mit diesem fantastischen Ergebnis konnte Salvador Sobral auch die ukrainische Vorjahressiegern Jamala (33) übertrumpfen, die im Anschluss an den ESC 2016 nur auf Platz acht der Eurovision-Downloads startete.

Insgesamt fanden hierzulande zwölf Songs den Weg von der ESC-Bühne in die Top-100-Download-Charts. Besonders beliebt sind neben Salvador Sobral auch die Songs aus Belgien („City Lights“), Italien („Occidentali's Karma“), Rumänien („Yodel it!“) sowie aus Moldawien („Hey Mamma“).