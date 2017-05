ESC 2017: Das ist die deutsche Jury

Die Deutsche ESC-Jury 2017 (© ARD)

Es wird wieder spannend, wenn am 13. Mai 26 Länder in der letzten Runde des „Eurovision Song Contests“ gegeneinander antreten. Jetzt ist bekannt, wer neben den Zuschauern als deutsche Jury abstimmen darf.

Und jährlich grüßt der ESC. Seit 2016 sind zwar die allgemeinen Regeln nicht mehr die gleichen, aber Punkte werden immer noch vergeben. Die Punkte für die Songs und Kandidaten werden sowohl von den Zuschauern per Telefon als auch von einer ausgewählten nationalen Jury vergeben und separat voneinander verkündet. Die aktuelle nationale Jury aus Deutschland besteht aus Jury-Präsidentin Nicole (52), Sängerin Joy Denalane (43), Musikproduzenten Andreas Herbig, Sänger und Songwriter Adel Tawil (38) sowie DSDS-Star Wincent Weiss (24).

Verkünden wird die Punktevergabe die beliebte TV-Moderatorin Barbara Schöneberger (43). Hierbei ist die TV-Blondine aber nicht in Kiew vor Ort, sondern wird live von der Hamburger Reeperbahn zugeschaltet. So begrüßt Schöneberger die Zuschauer in den Shows „Eurovision Song Contest 2017 – Countdown für Kiew“ um 20.15 Uhr und „Eurovision Song Contest 2017 – Grand Prix Party“ ab 0.20 Uhr. Zu sehen gibt es das Ganze dann am Sonntag den 13. Mai 2017 in der ARD.

Bildergalerie: Rekorde und Skandale rund um den Eurovision Song Contest