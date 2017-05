Erwischt: Hier knutscht Heidi ihren Vito beim GNTM-Finale

Süße Küsse beim GNTM-Finale: Heidi Klum und Vito Schnabel (© Getty Images)

Gestern fand in Oberhausen das große Finale der 12. Staffel von „Germany's Next Topmodel“ statt. Model-Mama Heidi Klum wurde dabei Backstage von ihrem Schatz Vito Schnabel unterstützt.

Kandidatin Céline Bethmann (18) konnte sich gestern im Finale von „Germany's Next Topmodel“ in Oberhausen gegen ihre Konkurrenz durchsetzen und ging als Siegerin aus der 12. Staffel des Formats hervor. Durch den Abend geführt hat wie immer Supermodel Heidi Klum (43), die mit ihrem Team eine opulente Show inszeniert hatte. Für besonderen Ansporn und Motivation hat aber vermutlich auch Vito Schnabel (30) gesorgt, der die Show im Publikum verfolgte. Und wie Schnappschüsse der beiden Turteltauben beweisen, gab es in den Pausen auch das ein oder andere Küsschen für Model-Mama Heidi.

So verliebt wie die beiden aussehen, könnte man meinen, dass die Liebe von Heidi Klum und Vito Schnabel noch ganz frisch sei. Dabei sind die beiden doch schon drei Jahre ein Paar. Bei so viel Liebe im Raum ist es in jedem Fall kein Wunder, dass das Finale von GNTM auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg war.