Erster Zickenkrieg bei „Der Bachelor“: „Geh mir nicht auf den Sack“

Die „Bachelor“-Kandidatinnen 2017 (© Tom Clark / RTL)

Nachdem „Der Bachelor“ Sebastian Pannek letzten Mittwoch bereits vier Damen in der „Nacht der Rosen“ nach Hause schickte, kämpfen jetzt noch 18 Frauen um die Gunst des Kölners. Frisch in die Ladys-Villa eingezogen, gibt's nun den ersten Stress unter den Kandidatinnen.

Vergangenen Mittwoch wurde die erste Folge der siebten Staffel des „Bachelors“ ausgestrahlt. Bereits vier Ladys mussten sich geschlagen geben, bevor es richtig losging und traten ohne Rose die Heimreise an. Die verbliebenen 18 Damen werden nun alles geben, um das Herz des charmanten Kölners Sebastian Pannek (30) für sich zu gewinnen. Und „Der Bachelor“ wäre nicht „Der Bachelor“, wenn die Ladys für die Gunst des 30-jährigen Romeos nicht auch ihre Krallen ausfahren würden.

„Der Bachelor“: Erste Zickereien bei den Kandidatinnen

Morgen wird es damit schon losgehen, denn es gibt den ersten Krach in der Ladys-Villa: Die gebürtige Kolumbianerin Kattia (28) scheint einigen Kandidatinnen ein Dorn im Auge zu sein. Besonders Visagistin und Tänzerin Tina B. (23) gibt der rassigen 28-Jährigen klar zu verstehen, dass sie keine Sympathien für sie hegt: „Geht mir nicht auf den Sack“, giftet die Brünette vor versammelter Mannschaft. Das hat gesessen! Dolmetscherin Kattia kämpft sogar mit den Tränen. Oje, was hat die bereits Geschiedene nur getan, um so angegangen zu werden?

Was genau der Grund für die Zankerei bei den Damen ist und ob Erste-Rose-Kanidatin Anna (24), Kattia oder doch jemand ganz anderes das erste Einzeldate mit Sebastian Pannek genießen darf, erfahrt ihr schon morgen.

„Der Bachelor“ kommt mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL. Alle Infos zu „Der Bachelor“ im Special bei RTL.de.