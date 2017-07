Ernst August von Hannover: Hier küsst er seine wunderschöne Braut Ekaterina

So romantisch war die Hochzeit von Ernst August und Ekaterina (© Future Image / imago)

Am 8. Juli 2017 heiratete Erbprinz Ernst August von Hannover die Mode-Designerin Ekaterina Malysheva. Die Braut war in einen Traum aus Weiß gehüllt und bot einen zauberhaften Anblick. Und der Kuss des frischgetrauten und unfassbar glücklichen Ehepaars war filmreif.

Erbprinz Ernst August von Hannover (33) ist unter der Haube! Der 33–Jährige heiratete am 8. Juli in der evangelischen Marktkirche in Hannover seine Traumfrau Ekaterina Malysheva (30). Die hübsche Mode-Designerin bewies allen ihren tollen Geschmack und erschien in einem märchenhaften und klassischen Hochzeitskleid ganz in Weiß. Doch auch Ernst August zeigte sich adrett in einem eleganten und schnittigen Anzug.

Nach der Trauungszeremonie konnte es Ernst August gar nicht mehr abwarten, seine schöne Braut endlich zu küssen. Die beiden wirkten richtig glücklich und strahlten bis über beide Ohren. Und mit diesem vertrauten und innigen Kuss sorgten Ekaterina und der Erbprinz für einen super romantischen Moment, den Royal-Fans so schnell wohl nicht vergessen werden.