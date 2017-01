Erkennt ihr das Topmodel auf diesem Foto?

Welche Beauty schlendert wohl hier im Casual Look ohne sichtliches Make-up durch New York? (© Getty Images)

Auch Models wollen oder können nicht immer aufwendig gestylt sein. Das bewies gestern auch diese Schönheit, als sie sich beim Einkaufen in New York ganz natürlich im lässigen Jeans-Look zeigte.

Hoppla, wer ist denn das?

In New York wurde gestern ein Victoria's-Secret-Engel gesichtet, der, um seine Besorgungen im Big Apple zu erledigen, ein ganz einfaches Outfit bestehend aus blauer Ripped Jeans und dunkelblauem Kapuzenpulli wählte. Dazu kombinierte die 21-Jährige weiße Sneaker und eine angesagte runde Nerd-Brille. Eine dunkelblaue Cap unter ihrer Kapuze rundeten den lässigen Look ab. Auffällig ist dabei auch, dass die schöne Blondine scheinbar auf jegliches Make-up verzichtet hat.

Konntet ihr erraten, um wen es sich handelt? Genau, hinter diesem Look steckt keine andere als Topmodel Gigi Hadid (21), die wohl auch mal einen Ausgleich zu aufwendigen Glamour-Outfits und Co. brauchte.

Wir finden das lockere Styling der guten Freundin von Kendall Jenner (21) sehr gelungen und freuen uns über den sympathischen No-Make-Up-Look.