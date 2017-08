Ennesto vs. Aurelio: Erster Zoff im „Sommerhaus der Stars“

Aurelio Savina und Freundin Lisa (© Stefan Menne / RTL)

Auch dieses Jahr folgten acht Promipaare dem Ruf von RTL und verbringen ihren Sommer im „Sommerhaus der Stars“ anstatt entspannt am Meer. Gleich am ersten Tag kommt es zum Zoff zwischen den Promis.

Ab heute beginnt die zweite Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Acht Promipaare kämpfen hier um den Titel „DAS Promipaar 2017“ und eine Siegesprämie von 50.000€. Viel Drama, Emotionen und Fremdschämen sind vorprogrammiert!

Bereits in der ersten Folge kommt es zum Krach zwischen „Bachelorette“-Macho Aurelio Savina (39) und Schlagersänger Ennesto Monte (42). Als Sänger Ennesto in der ersten Nacht nicht schlafen kann, trifft er auf Aurelios Freundin Lisa beim Rauchen. „Scheiße, dass man auch keinen Sex haben darf, so zum Einschlafen“, beklagt sich der 42-Jährige bei ihr. Aber als Aurelio denkt, dass der Sänger seine Freundin anmacht, hört für ihn der Spaß auf. „Wieso redet der mit dir über Sex?", konfrontiert Aurelio Lisa am Morgen.

Diese Prominenten sind bei „Das Sommerhaus der Stars“ dabei

Die Teilnehmer der diesjährigen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ in Portugal sind: Model und DJane Giulia Siegel (42) mit ihrem Partner, Gourmet-Koch Ludwig Heer (36), Ex-Dschungelcamperin Helena Fürst (43) und Schlagersänger Ennesto Monte (42), „Bachelorette“-Kandidat Aurelio Savina (39) mit Freundin Lisa Freidinger (28), Nico Schwanz (39) und „Bachelor“-Kandidatin Saskia Atzerodt (25), Schauspieler Martin Semmelrogge (61) mit Ehefrau Sonja Semmelrogge (53), TV-Schrottstar Manni Ludolf (54) mit Frau Jana Ludolf (30), „Ich will Spaß“-Sänger Markus Mörl (57) und Sängerin Yvonne König (46) sowie Kult-Paar Hubert Fella (49) und Matthias Mangiapane (34).

Erfahrt wie es mit der Testosteron-Eskalation weitergeht heute um 20.15 Uhr auf RTL bei „Das Sommerhaus der Stars“.