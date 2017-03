Enie van de Meiklokjes: Das ist ihr Mann Tobias

Enie van die Meiklokjes und Tobias Staerbo (© Future Image / imago)

Die hübsche Enie van de Meiklokjes ist nicht nur für ihre roten Haare und außergewöhnlichen Outfits bekannt. Sie startete ihre Karriere im Fernsehen als Moderatorin und hat mittlerweile eine eigene Sendung. Privat ist sie mit Ehemann Tobias Straebo glücklich.

Enie van de Meiklokjes (42) begann ihre Karriere 1996 als Moderatorin beim Fernsehsender VIVA. Seit dieser Zeit ist sie aus der deutschen Fernsehlandschaft gar nicht mehr wegzudenken. Derzeit ist sie unter anderem beim Sender SIXX als Backexpertin in ihrer Back-Show „Sweet & Easy – Enie backt“ zu sehen.

Seit 2014 ist die gebürtige Potsdamerin mit dem dänischen Musiker Tobias Staerbo (31) verheiratet. Der Musiker ist elf Jahre jünger als die hübsche Zuckerbäckerin. Er ist Keyboarder in der Band um Sängerin Aura Dione (32). Vor ihrer Hochzeit kannte sich das Paar bereits über vier Jahre. In einer Kirche in Dänemark haben sie sich ganz romantisch, im kleinen Kreis das Jawort gegeben.

Auf öffentlichen Veranstaltungen kann man die beiden oft zusammen sehen, ihr Privatleben halten sie aber so gut es geht geheim. So antworte Enie im Interview mit „Bunte“ auf die Frage nach Nachwuchs: „Man kann sich so vieles vorstellen.“ Ihr Angetrauter fügte noch hinzu: „Gestern hat Enie gesagt, sie möchte gerne ein Pony. Das wird vielleicht das Nächste.“ Lassen wir uns also überraschen, wie es bei den beiden weitergeht. Ein tolles Paar sind sie auf jeden Fall.