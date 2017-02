Endlich zeigen sie sich wieder: Robert Pattinson mit seiner FKA auf dem Red Carpet

FKA twigs und Robert Pattinson (© Getty Images)

Robert Pattinson und seine Verlobte FKA Twigs zeigen sich nicht oft gemeinsam in der Öffentlichkeit. Dieser seltene Liebes-Auftritt bei der Premiere von Roberts neuem Film ist deshalb eine absolute Ausnahme - und die beiden wirkten verliebt wie eh und je.

Obwohl bekannt ist, dass „Twilight“-Star Robert Pattinson (30) und die britische Musikerin FKA Twigs (29) bereits seit Januar 2015 verlobt sind, halten sie ihre Beziehung doch so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. In der letzten Zeit sah man das Paar so gut wie nie zusammen, weshalb schon Trennungsgerüchte aufkamen. Bei der Premiere von Roberts neuem Film „Die versunkene Stadt Z“ in London machten die beiden allerdings eine Ausnahme und erschienen zusammen auf dem roten Teppich – eine wahre Seltenheit!

Robert Pattinson und FKA Twigs: Verliebt wie am ersten Tag

Er brav im blauen Anzug, sie im rockigen schwarzen Einteiler – auch wenn die beiden äußerlich nicht wirklich gut zusammenpassen, scheinen sie doch umso mehr ineinander verliebt zu sein! Deshalb wurde auch schon oft darüber gemunkelt, ob das Paar nicht schon längst „Ja“ zueinander gesagt habe. Wunderlich wäre das nicht, schließlich sind sie seit zwei Jahren verlobt.