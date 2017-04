Endlich Klartext: Ist Michelle Hunziker wieder schwanger?

Michelle Hunziker will noch ein Baby (© Independent Photo Agency / imago)

Die Schwangerschaftsgerüchte um Moderatorin Michelle Hunziker wollten einfach kein Ende nehmen. Immer wieder vermuteten Fans unter den Outfits der hübschen 40-Jährigen ein Babybäuchlein und zuletzt sorgte auch noch ein Instagram-Post von Ehemann Tomaso Trussardi für viele Gerüchte. Nun sprach die hübsche Blondine gegenüber der „Bild“ endlich Klartext.

Michelle Hunziker (40) ist eine richtige Schönheit, doch zurzeit wird nicht so sehr ihrem hübschen Gesicht, sondern vielmehr ihrem Bauch besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Laut einiger hartnäckiger Gerüchte soll die 40-Jährige nämlich wieder schwanger sein. Ein Instagram-Post von Michelles Ehemann Tomaso Trussardi (33) verwirrte die Fans außerdem noch zusätzlich. Gegenüber der „Bild“ sagte Michelle aber nun: „Ich bin nicht schwanger, aber wir arbeiten dran.“

Das erklärt nun endlich auch den Instagram-Post von Tomaso. Neben einem Bild, auf dem seine super schlanke und sexy Ehefrau zu sehen ist, schrieb der 33–Jährige, mit dem Michelle seit dem Jahr 2014 verheiratet ist: „Leider ist noch kein Bäuchlein am Horizont zu sehen. Aber da wird sich bald etwas tun.“

Scheint so, als wären Michelle und Tomaso recht zuversichtlich, was ihre weitere Babyplanung angeht. Derzeit ist die 40-Jährige bereits liebevolle Mama von drei Töchtern. Ihre Erstgeborene Aurora (20) bekam die Moderatorin schon im zarten Alter von 19 Jahren mit dem Sänger Eros Ramazzotti (53). Ihre beiden kleinen Töchter Sole (3) und Celeste (2) dagegen entspringen ihrer Beziehung mit Tomaso. Zu den zahlreichen Schwangerschaftsgerüchten rund um Baby Nummer vier meint die Blondine gelassen: „Ich bin sehr mütterlich, mein größter Traum war immer eine große Familie. Ich finde es total süß, dass mich alle schwanger sehen wollen. Ich werde es versuchen, aber in einem Jahr ist wirklich Schluss!“