Endlich aufatmen: Super Quoten für „Köln 50667“

So feiern die Stars von „Köln 50667“ Karneval (© RTL II)

Für die RTL-II-Serie „Köln 50667“ geht es wieder bergauf. Nachdem sie Anfang des Jahres auf ein Quotentief gefallen war, kann sie nun wieder aufatmen. Die Quoten steigen wieder und so konnte „Köln 50667“ nun sogar die besten Werte des Jahres holen.

Bei „Köln 50667“ werden junge Leute bei ihrem Leben begleitet und sollen mit ihren Geschichten zahlreiche Zuschauer vor die Fernseher locken. Anfang des Jahres gelang dem Format dies nur bedingt. Mit gerade einmal knapp sechs Prozent der Zielgruppe hatte die RTL-II-Sendung ihren Tiefpunkt erreicht. Schließlich waren die Zahlen im Jahr zuvor deutlich höher und so mussten die Produzenten von „Köln 50667“ schnell reagieren und mit neuen spannenden Geschichten die Zuschauer wieder vor den Fernseher locken.

Dass dies auch gelang, zeigen nun die neuen Zahlen. In der vergangenen Woche stiegen die Quoten laut „Quotenmeter.de“ im Wochenschnitt auf 7,9 Prozent an und lagen somit wieder im gewünschten Bereich. Vor allem am Montag und Donnerstag konnte „Köln 50667“ punkten und 9,2 sowie 9,7 Prozent in der Zielgruppe holen. Bleibt zu hoffen, dass die Sendung nun ihr Quotentief überwunden hat und auch in Zukunft mit so guten Quoten glänzen kann.