Emma Watson verzaubert auf der „Die Schöne und das Biest“-Premiere

Emma Watson auf der Filmpremiere von „Die Schöne und das Biest" (© Matrix / Getty Images)

Am 23. Februar fand im Spencer House in London die Premiere des Disney-Films „Die Schöne und das Biest“ statt. „Belle“-Darstellerin Emma Watson durfte natürlich auf der Premiere nicht fehlen. Die 26-Jährige sah aus wie eine waschechte Disney-Prinzessin, als sie über den – in diesem Fall – grünen Teppich schritt.

Emma Watson (26) spielt im Realfilm-Remake des Disney-Klassikers „Die Schöne und das Biest“ (1991) die zauberhafte „Belle“. Die junge Frau wird von einem Biest (Dan Stevens, 34) in seinem Schloss gefangen gehalten, erkennt aber im Laufe der Zeit den liebenswerten Charakter hinter seiner schrecklichen Fassade.

Zur London-Premiere kam die schöne Schauspielerin in einem elfengleichen Kleid aus dem Atelier von Emilia Wickstead. Das hellblaue, schulterfreie Kleid mit einem langen Cape, das bis auf den Boden reichte, ließ Emma wie eine junge Prinzessin aussehen. Ihr Make-up war sehr dezent und die Haare trug Emma als mädchenhafte Hochsteckfrisur. Filmpartner Dan Stevens kam in einem dunkelblauen Anzug auf die Premiere und nichts erinnerte an seine Rolle als „das Biest“.