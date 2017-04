Emma Watson: Mit sexy Beinschlitz auf dem Tribeca Film Festival

Schauspielerin Emma Watson zeigte sich sexy auf dem roten Teppich des Tribeca Film Festivals (© Getty Images)

Schauspielerin Emma Watson bezauberte gestern auf dem Tribeca Film Festival in New York. Das Highlight ihres glamourösen Auftritts: Der lange Beinschlitz ihres Abendkleids.

Gestern stellte Emma Watson (27) auf dem Tribeca Film Festival einmal mehr unter Beweis, dass sie weiß, wie man einen perfekten Auftritt auf dem roten Teppich hinlegt. Für die Premiere ihres neuen Films „The Circle“ in New York wählte die stilbewusste Britin ein weißes, schulterfreies Kleid von Designerin Monique Pean. Die bodenlange Abendrobe lag eng am schlanken Oberkörper des „Die Schöne und das Biest“-Stars an und bestach insbesondere durch einen sexy Beinschlitz, der die schönen Beine der Schauspielerin betonte. Als Kontrast zu ihrem weißen Kleid kombinierte die 27-Jährige schwarze Stilettos und sowohl bei der Maniküre als auch bei der Pediküre griff Emma Watson zu dunklem Nagellack. Abgerundet wurde das Outtfit durch eine weinrote Samt-Clutch.

Bei so einem tollen Look bedurfte es auch keinem aufwendigem Make-up oder Hairsytling mehr und so hielt es die Schauspielerin mit locker hochgestecktem Haar und dezenter Schminke eher schlicht und einfach. Daumen hoch für so einen eleganten Red-Carpet-Style!